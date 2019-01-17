放狗口角稱遭車撞傷　男狗主索57萬不果兼付訟費

26歲男子在放狗期間，其狗隻與另一名61歲退休女教師的狗隻打架，他事後報警聲稱被對方的私家車撞傷，更指因事件患上抑鬱症和被僱主解僱，向對方民事索償逾57萬港元。不過，有目擊事件的途人認為原告當日的動作與「碰瓷黨」類似，不值其行為，主動聯絡警方提供資料，並於早前在該民事索償案中作證。區院今(17日)頒下判決書，裁定是原告主動撲向車頭引起事件，原告不但取不到賠償，反需支付訟費給女被告。



判決書透露，原告Tang Hang Chee Ivan指稱於2013年10月4日晚上，在港鐵錦上路站附近，遭被告Ho Heung Ying Catherine駕駛的私家車撞倒受傷，而事件是因女被告疏忽駕駛所致。



按原告的說法，他當晚與家人放狗，而女被告則獨自一人帶着3隻柴犬散步，期間原告的狗遭女被告的狗咬傷流血，雙方有口角，女被告之後離開，原告則尾隨她，並用粗言辱罵，她一度停下來說要報警，原告因受驚報警求助。



原告指稱，女被告後來上了一輛私家車，他再次報警，催促警察趕到現場，並走到車頭前阻止對方駕車離開，但她望向原告和倒後鏡兩至三次後，便將車扭右，期間車頭撞到原告的左腳，他失去平衡，整個人跌向車頭，再反彈跌在地上，她繼續駛離現場。



女被告指稱，狗隻打架是小事，雙方的狗隻分開後，事件已完結，但原告卻不斷辱罵她，她認為原告為此小事報警是濫用資源，決定開車離開。她上車後，原告卻拍打車頭，她預備開車時原告撲向車頭，認為是他撞向車，非車撞倒他，是有人製造事端，並非交通意外。



目擊證人表示，他當時看不到車頭碰到原告，但原告突然衝前用左手拍向車頭，並不斷向右手的電話說：「我被架車撞到啦，差人仲唔快啲嚟，人哋走啦！」原告之後自己跌倒在車頭前，被告則緩慢倒車少許，再扭右慢駛離開，原告之後不斷自言自語說好痛和被車撞倒，然後起身一拐一拐行回路邊等警察。



法官指，女被告的案情合情合理，目擊證人的證供客觀，兩人說法基本一致。𠩤告的證供不可信，而他和被告共4名醫生專家均一致認為，原告描述某些病徵時有誇大造假之嫌，這種情況在訴訟中非常罕見，突顯他的整體可信性極低。



法官裁定，女被告曾評估過是否安全才開車，原告卻突然主動撲向車頭，然後倒地，女被告之後駕車離去，期間私家車沒有碰到原告的左腳，女被告不用負上任何法律責任。法官又讚許案中目擊證人，指他能為與自己無關的事件提供資料，雖然可說這是每名市民應盡的責任，但現實上不是人人都做得到。