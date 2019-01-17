71%中小企曾受網絡攻擊　半數事後唔知驚

網絡安全問題不容忽視，有調查發現即使71%受訪中小企在過去1年內，曾發生網絡事故或遭受網絡攻擊，但仍有52%認為自己面對網絡事故的風險較低，反映香港中小企對網絡事故的認知，與實際潛在風險有落差；另約20%曾經歷網絡事故的中小企並不知道公司哪些電腦檔案受影響，調查機構指中小企的網絡安全意識有待提升。



安達保險早前訪問300間香港中小企，調查發現絕大多數網絡事故是由公司內部因素所造成，近80%受訪企業認為他們能克服網絡事故，然而當中僅一半認為他們了解全部有可能面對的網絡危機。而在過去1年發生的網絡事故中，28%因系統或技術故障而導致資料遺失，26%因系統或技術故障而導致業務中斷，22%因人為錯誤而導致業務中斷或資料遺失。



該機構亞太區網絡保險產品負責人Andrew Taylor表示，不少中小企認為公司規模較小，不可能成為網絡不法分子的目標，但事實上香港的中小企實際面對與大型企業相同的網絡安全威脅，該些網絡保安事故與勒索軟件，會對中小企業的現金流造成影響，中小企不應掉以輕心，應提升網絡安全。