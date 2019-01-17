逾10學生霸枱打機　興奮狂爆粗　食客斥煩擾

電競風氣盛行，不少學生哥都會打機放鬆一下。惟近日大埔有約10名中學生聚集在快餐店打機，期間更不斷以普通話大聲喧嘩︰「我X你媽的」，惹起其他食客不滿。



據Facebook群組「Tai Po 大埔」的貼文表示，周三（16日）約中午時分，有約10名身穿中學校服的男學生分佔2枱，手持電話正在打機。發貼者指他們枱上還放着早餐，「即係佢哋至少霸咗喺度2個鐘」。



「食完嘢坐陣玩一陣傾吓偈唔係問題…佢哋仲要喺度大聲叫囂，粗口橫飛，咩人都唔肯讓，你有你等佢有佢打，成間網吧咁」。從其影片可見，學生哥玩得正緊張之時，不時以普通話驚呼︰「我X你媽的」、「我X」。



有在場食客大感不滿，直認「睇唔過眼」，希望「佢哋學校好好管教吓學生」。



有網民推斷︰「考試放早，咪約埋一齊打機囉」、「唔溫書，去打機」、「聽日肯定會有人反映，有好戲睇」。有人亦慨嘆：「我到底係咪自己過咗關唔知」、「仲有補習阿sir霸兩三張枱同學生補習」。

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