1人自殺影響6親人　家屬最想聽「我會支持你」

「生命熱線」和香港大學社會工作及社會行政學系今(17日)發表一項有關自殺喪親者的研究結果，整理出各10句自殺親友最想聽或最不想聽的說話。最想聽的包括「你有需要嘅時候，隨時搵我，我會支持你。」、「有乜嘢幫到手，隨時搵我，我會喺你身邊支持你。」



「生命熱線」和香港大學社會工作及社會行政學系，在去年7至12月向109名「釋心同行─自殺者親友支援計劃」的服務使用者進行問卷調查。想聽的說話另有：「你要好好生活落去，你仲有我哋支持你、陪住你。」、「要面對呢件事，真係好艱難，你已經做得好好！」、「想搵人傾，隨時搵我」等等。



最不想聽的說話是：「係你搞成依家咁樣」、「佢(逝者)死咗都好嘅，唔使再累人。」、「點解會發生呢種事？你哋搞咩呀？」等等。



「生命熱線」執行總監吳志崑指，根據研究顯示，每宗自殺個案會影響身邊至少6名親友，而自殺者親友的輕生機會，亦較一般人高出3倍。香港每年平均有1000宗的自殺個案，換言之每年有近6000名自殺者親友受不同程度的影響並存在自殺危機。



生命熱線服務使用者嘉欣，其廿多歲女兒約在10年前自殺，她估計因女兒患有情緒病，其後因為病情變得嚴重而選擇自殺。嘉欣表示，雖然有朋友關心，但不時會因為陌生人的無心說話而不開心，如有人討論有關自殺者的新聞，並說「(自殺者親人)係咪唔錫佢(自殺者)呀？做乜唔睇住佢㗎？」令她不其然對號入座。她在女兒自殺發生初期，都曾聽過一些難聽的說話，亦會令她有情緒變化，例如不開心和哭泣。