政Whats噏：游蕙禎po十年前舊照　網民問邊位？

近日潮玩10YearChallenge，唔少政界人士都攞咗自己十年前同依家嘅近照出嚟對比，被DQ立法會議員資格嘅青年新政游蕙禎上載咗十年前嘅相，相中人着住紅色格仔衫，一臉稚氣，唔少網民直呼「邊位呀？」由於佢仲攞咗張嘔吐白沬嘅黑貓出嚟代表依家嘅自己，有網民形容佢變咗死貓。



唔少政界人士都跟貼潮流，好似游蕙禎咁，尋晚喺Facebook上載咗張相之後，已經吸引唔少網友留言，雖然有網民唔認得佢，但亦有留言話佢女大十八變，有網友讚依家靚過十年前，仲有人話認得佢着嗰件格仔衫，就係佢經常出席論壇時着嘅。



除咗游蕙禎之外，人民力量前主席袁彌明(Erica)同嫁咗畀佢阿哥袁彌昌嘅立法會議員容海恩(Eunice)，呢兩姑嫂亦不約而同都喺fb上載咗十年前後嘅相。Erica就留言話自己冇乜變啫！果然有唔少網友留言，話佢「凍齡」、「靚咗又瘦咗」，亦有網友話佢作為上市公司主席，簡直係生招牌。



女人當然想人讚，但有網友就搞到Erica嬲嬲豬喎。事關有個網友留言話：「2018好好多」，佢即刻回覆話：「比(畀)吓面，話好『少少』咪好囉」，網友隨即反問：「咁讚法都嬲？」



至於Erica大嫂Eunice就將十年前嘅相同舊年嘅結婚照做對比，當年嘅佢明顯潮啲同野性啲。有網友就話「新娘是最美的！所有做人母親一樣是美的！」亦有網友話佢多咗女人味同依家靚過十年前，更有網友留言話佢冇變過。無論點都好，佢由單人行，舊年變咗雙人行，遲啲BB出世就變三人行，升呢做媽咪，睇怕佢好唔得閒。