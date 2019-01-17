去年二氧化氮水平高標準2倍　環團憂政府為基建搬龍門

香港經常出現灰濛濛一片，空氣質量屢遭詬病。環保團體健康空氣行動根據環保署去年數據，今日(17日)公布2018年空氣質素回顧，並指去年整體空氣質素無太大改善，當中臭氧水平大幅上升，創20年新高，可吸入懸浮粒子(PM10)濃度亦呈上升水平。環團又擔憂政府為發展「明日大嶼」等基建，會為通過環境影響評估而「搬龍門」。



健康空氣行動高級社區關係經理龍子維表示，去年空氣污染物二氧化氮(NO2)水平仍高於香港標準2倍，去年東面地區的臭氧濃度比2016年上升22%，PM10去年濃度亦較2016年上升約10%。團體引述專家報告指，假如空氣質素持續未能改善，會造成每年493人提早死亡、新增9萬宗上呼吸道感染個案，以及89億港元的直接經濟損失。



龍又指，根據政府預測報告，2025年的空氣質素將比去年更差，如PM10至2025年的年均濃度達每立方米37微克，高於去年的每立方米35微克，臭氧更會飆升至每立方米216微克。惟龍又質疑政府為營造某些空氣污染物，不可能透過修改空氣質素指標而達致減排效果，而高估2025年空氣污染物濃度。



龍續稱，「明日大嶼」計劃正值新一次的空氣質素指標檢討，根據政府2025年空氣質素預測，顯示空氣污染高度集中在大嶼山以東、青衣以南，而「明日大嶼」提出填海範圍中的NO2水平，預測在2025年更超出現時的空氣質素指標。龍質疑計劃未必能通過環評報告，擔憂政府會為基建犧牲公眾健康，再現2017年新界東北發展計劃環評報告情況，就「明日大嶼」環評報告提出豁免，或者先盡快進行前期工作，以「趕尾班車，可以用番舊指標」。