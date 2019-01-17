4歲女童施虐案　辯方投訴「橙新聞」刊受害人相片

女同志戀人前年在看顧友人的4歲女兒期間接連施虐，導致女童昏迷命危送院，2名被告陳天佑(37歲)及馮嘉寶(41歲)今日(17日)在區域法院，分別被判囚34個月及32個月。代表陳的辯方大狀蕭震然今日在庭上求情前，一度稱要投訴傳媒的報道，惟控方並沒有就傳媒的報道有任何申請，法官遂質疑與被告的求情有何關係，直言「若果有關注，都唔係你提出啦」，法官更因而要在法庭重申不會考慮傳媒報道以作判刑，以免對被告不公平，並稱可把夾附的報道還給辯方。



大狀蕭震然甫開始求情時，即表示對傳媒報道「有啲觀察」，又指有傳媒刊登了女童的相片等。法官截停蕭，並指「我就唔知有呢個情況」，若有關情況需要關注，有關當局亦會調查及採取行動。控方亦表示不打算有任何申請，法官質疑對被告有何影響，而蕭亦承認無影響，但重申應該關注，又指傳媒報道提及一些未被公開讀出的資料，要求法官在判詞中評論傳媒的做法。



法官聽罷訝然表示蕭何以只憑傳媒刊登了一些資料便作出投訴，「傳媒佢有方法查出嚟，你依家想我調查呀？想我逐個傳媒問吓佢哋有無偷咗啲資料呀？」法官又質問蕭「見過幾多份判詞會咁評論」，直言蕭文件夾中夾附的報道及相關事情，並不是法庭知悉及應該考慮的，以免判刑時對被告不公平。



其後，蕭求情期間，又欲當庭讀出法官已閱畢的被告求情信，指信中有對事主的歉意及悔意，這時卻稱欲透過傳媒讓事主等知悉。惟法官指事主及其家人均不在法庭，直言被告有意，「應該聯絡向女童及其家人講，法庭唔係用嚟做呢啲事嘅地方」。至判刑後，蕭又突然再提傳媒報道一事，要求法庭就此作出指引，並特地提及呈上的報道為叫「橙新聞」的報道。蕭又補充女童照片有被「打格」處理，法官聞言即指「你點解唔話畀我聽呢」，並指現階段沒有足夠證據令法庭需對此作出指示。