每日一片：大媽狠打車長有前傳　旁觀者：「打死他」

一段大媽暴打愉景灣巴士車長的短片，在網上掀起熱議。事隔一日，再有另一條被稱為「前傳」的影片，在Facebook流傳。片中場景相信是在巴士剛埋站時發生，大媽在片段中，大力狠打仍在駕駛座的車長，打到「啪啪」聲，期間有其他操普通話人士在旁邊叫囂，大聲呼喊「打死他！」



片段剛開始，分別身穿白色衫及藍色衫的兩名大媽，在車廂內與車長爭執。未幾，白衣大媽突然一掌擊向車長的手臂，車長揮手阻擋，鏡頭外有女子大喊「打死他」。車長其後大聲咆哮：「有冇搞錯呀！」更揚言報警，惟大媽依然不為所動，繼續指罵，最後更再以「連環掌」施襲，十分兇狠。



片段接近尾聲，一名操普通話的男子表示：「大家都不要走呀，一會一塊兒作證呀」，並問「孩子都撞到啦？」在場有女士回答：「都撞到啦！都撞到啦！」有網民看過片段後，批評大媽使用暴力不恰當，亦有人問：「到底點樣撞法，先至會令個大媽咁激動？」



事緣昨日(16日)有影片流出，一名內地大媽前晚(15日)乘搭愉景灣巴士期間，疑因司機搬動行李時撞及其4歲女兒，大媽事後瘋狂指罵司機，隨後更施以抓面、扯頭髮等毒招虐打對方。



營運愉景灣巴士的香港興業有限公司就事件兩度回應，今日講述事件詳情，稱當晚約7時半，公司接獲涉事車長的求助電話，即時派出兩名外勤人員到場支援，商場保安得悉事件後亦即時趕赴現場協助及報警求助。事件糾紛疑緣於車長搬動阻塞通道的行李所致。警方到場調查時，受襲車長及施襲人士已被分開，經調查後，列作糾紛處理，雙方當場和解。



惟公司事後得悉網上片段及巴士錄影片段，對事件感到十分痛心及關注，強烈譴責暴力行為，已要求警方介入及再次跟進事件並全力協助調查。