多重身份區議員扣薪安排擬取消　團體質疑做法倒退

根據現行規定，具有多種身份的區議員，即兼任行政會議成員或立法會議員，其3.2萬港元區議員酬金須扣減三分之一，換言之只有略多於2.1萬港元，政府檢討區議員酬金及津貼安排後，建議取消扣減三分之一安排，即2020年新一屆區議員，具有多種身份的區議員可收取調高後全數3.4萬港元區議員人工。



現時立法會、區議會「雙料議員」共有20多人，人工合計約12萬港元，若然政府的加薪建議獲得立法會財委會通過，「雙料議員」人工將增至13.2萬港元，兩者相差1.2萬港元。



至於行會成員、立法會及區議會「三料議員」，例如民建聯張國鈞，目前三者人工合計是17.5萬港元，若然張於2020年仍是「三料議員」身份，其人工將是近18.8萬港元，較之前增加1.3萬港元。



關注公帑運用團體「107動力」召集人何民傑表示回歸以來，具多重身份區議員扣減三分之一人工安排是行之有效，社會對此沒有太大爭議，直指「貿然取消是倒退」︰「除咗依家嘅得益人(雙料議員)外，冇聽過要作出改變(取消扣減安排)。」