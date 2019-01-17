最新失業率維持2.8%　旅業擴張改善零售失業率

統計處公布，去年10月至12月失業率維持在2.8%，就業不足率則較去年9月至11月下跌0.1個百分點至1.1%。勞工及福利局局長羅致光指，與1年前比較，大部分主要服務行業的失業情況均見改善，其中零售業和住宿及膳食服務業的失業率跌幅顯著，部分原因是訪港旅遊業持續擴張。



他續指，勞工市場短期內料會維持偏緊，鑑於本地經濟正面臨各種挑戰，政府會保持警覺，密切留意有關發展。



與去年9至11月比較，去年10至12月各行業的失業率變動不一，但幅度大致輕微；同期樓房裝飾、修葺及保養業的就業不足率錄得明顯跌幅。羅指，勞工市場去年10至12月仍然偏緊，總就業人數按年進一步增長。



去年10至12月總就業人數，較去年9至11月增加約5400人，增至387.2萬人；總勞動人口維持約397.8萬人。失業人數減少約5400人，下跌至10.54萬人，就業不足人數亦減少約1400人，跌至4.45萬人。



勞工處將於今年3月5日及6日在九龍塘生產力大樓舉行「飛躍新一頁招聘博覽」，將有超過50個僱主參與，提供大量適合具大專學歷青年人的職位空缺。該處於3月18日及19日在麥花臣室內場館舉辦「旺角就業博覽──共創多元文化工作間」。