倡發展粉嶺高球場增房屋供應　立法會否決議案

立法會以29票反對、24票贊成、8票棄權，否決由議員涂謹申提出「增加短中期房屋供應，改善公營房屋短缺問題」的無約束力議案，其他9個修正案同樣遭否決。



涂提出的議案，提出多項增加土地房屋供應的建議，包括引用《收回土地條例》大量收回新界棕地及閒置農地、全面收回粉嶺高爾夫球場、把預留作香港迪士尼樂園第二期發展的用地改為發展公營房屋等。



多名建制派議員反對涂的建議，特別是收回粉嶺高爾夫球場。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國指，該球場是本地高爾夫球運動員的訓練基地，亦是國際賽事舉辦場地，又指應研究增加開放球場予公眾，而非犧牲球場用作建屋。議員葉劉淑儀亦指，高球場有生態價值予市民享用。另外，旅遊界議員姚思榮指，香港迪士尼樂園對第二期發展用地有認購權，認為將該地皮轉為建屋是不設實際。



議員尹兆堅指，高球場用地將於2020年到期，政府收回並無不妥，又指場內的歷史建築可保留作博物館，並非不作發展的藉口。議員郭榮鏗指，市民往高球場須付數千港元，難以進內享受生態價值。



另外，涂謹申指釋放香港軍事用地在回歸後已有先例，認為有關建議可行。發展局局長黃偉綸回應指，香港軍事用地的地位及性質特別，是由中央政府全權負責，又指軍事用地沒有閒置情況。黃續指，粉嶺高爾夫球場屬私人遊樂場契約，涉及體育、康樂及生態等因素，民政事務局正就此進行檢討報告，政府現階段無意作任何改變。黃又稱當局正就土地供應專責小組的建議作詳細研究，適時會作出公布。運輸及房屋局副局長蘇偉文表示，政府會豐富資助自置居所的置業階梯，包括推出更多綠置居及「港人首次置業先導項目」。