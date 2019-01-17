派$4000表格曝光　6成問題要填寫仲要交文件

籌備近一年的4000港元關愛共享計劃申請表格終於曝光。有區議員今午(17日)上載申請表至社交網站Facebook，表格分為3部分，首兩部分共涉及15條問題，當中有6條是財政司司長陳茂波所言的「剔剔剔」選項題；其餘9條則要填寫，主要涉及申請人個人資料，最後一部分則是簽名作實。



第一部分有11條問題，要求申請人填寫個人資料，包括姓名、地址及聯絡電話、銀行帳戶等。第二部分則全屬「剔剔剔」的4條選項題，相信會考起不少市民。選項包括：



(1)無需繳交2017/18課稅年度薪俸稅，在香港亦沒有物業；



(2)無需繳交2017/18課稅年度的薪俸稅，在香港只需擁有一所物業並作自住用途，而2018-19年度差餉寬減額少於4000港元；



(3)需繳交2017/18課稅年度的薪俸稅，但就該課稅年度所獲得的薪俸稅稅款寬減額少於4000港元，在香港亦沒有物業；



(4)需繳交2017/18課稅年度的薪俸稅，在香港只擁有一所物業並作自住用途，而所獲得2017/18課稅年度的薪俸稅稅款寬減額，及2018-19年度差餉寬減額合計少於4000港元，



除遞交申請表格外，申請人需提交證明文件，包括香港身份證副本、3個月內有效住址證明文件副本及列有帳戶號碼的銀行存摺首頁、提款卡或銀行月結單等副本。



雖然申請表格曝光，惟市民要到下周一(21日)始能到在職家庭及學生資助事務處的網頁(網址： https://www.wfsfaa.gov.hk/careandshare/tc/downloadable.htm )下載，或各區民政諮詢中心索取，並由下月1日起接受申請，預計市民最快要到今年4月始可收錢。政府預計會有280萬人受惠，涉款約110億港元，當中行政費逾3億港元。