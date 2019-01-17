兒童受熟人虐待留心理影響　家長需慎選擇照顧者

女同志戀人前年替一名獄中相識的女友人看顧4歲女兒期間，接連對女童施虐，法院今(17日)判處該對戀人分別入獄34及32個月。



防止虐待兒童會署理總幹事黃翠玲指，法官會就每宗個案的判刑作出衡量，惟「判刑幾多都改變唔到對小朋友嘅傷害」，提醒家長需要謹慎選擇合適的照顧者，包括衡量照顧者的耐性、脾性、技巧以及有否相關經驗等。



黃又指兒童如受相識的人虐待，會有心理影響，包括對人失去信心、恐懼、抑鬱，缺乏安全感及自我形象低落等，會影響其發展，愈早有專業介入及輔導，才可令受害小朋友盡早康復。



香港兒童權利委員會主席雷張慎佳認為，香港在守護兒童方面有很多改善空間，包括兒童相關法例應有全面檢討，舉例不少國家已有立例明文禁止以體罰及羞恥性方式對待兒童，惟香港的法例並未做到。



雷太表示不評論個別判刑輕重，指判刑應有阻嚇性及懲治性，類似個案令兒童人權嚴重受創，涉案者「傷害一個小朋友去到咁嘅地步」，是「冇咗憐憫惻隱之心」，亦需了解這些人的背景、過往曾遇過怎樣的對待等，又指香港應設兒童權利學堂，讓家長、教育、醫療及法律界，以至教會神職人員等，學習兒童權利、改變意識形態，把小朋友當成一個個體、不濫用自己的權力。