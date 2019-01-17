卓悅案辯方指常出少糧　人事部職員自掏腰包墊薪

化妝品連鎖店卓悅女高層一家三口，涉7年騙薪4000萬港元案，今日(17日)在高院續審，卓悅控股的主席兼行政總裁葉俊亨作供，接受首被告喬美齡代表大律師的盤問。



辯方指，卓悅經常「出少糧」，有受影響員工曾到人事部，威嚇公司需即時補發薪金，否則向勞工處求助，人事部同事為免員工鬧到勞工處，有時需自掏腰包墊支薪金。



葉聽罷大惑不解，表示對上述情況全不知情，「出少糧究竟係邊個嘅錯？係人事部出錯？定電腦部計錯？定係你想話我特登叫同事畀少咗？我自己聽完都覺得好唔舒服，因為唔應該依家先同我講，我嘅做法就會即刻出支票畀員工，唔使令到員工自己走上嚟，我亦唔會叫人事部自己出錢畀員工」。



辯方指，人事部或電腦部都可能有份出錯，但不論誰是誰非，人事部確曾要求會計部以現金或支票向被「出少糧」的員工暫時支薪應急，卻遭會計部拒絕。葉對此稱不知情，又指他有預先簽好空白支票，及交低現金供會計部緊急動用。



此外，辯方指出，雖然辦公室員工通常一個月支薪一次，但在店舖工作的前線員工卻有佣金，人事部慣常在月初向前線員工先發底薪，在計算佣金後，才再向他們發佣，因此人事部於同一個月內向員工多次支薪是慣常做法。