升中學額爭崩頭　張祝珊英中申請飆18%9人爭1席

下學年中一自行分配學位申請今日(17日)截止，隨着適齡學生人數反彈，多間受歡迎學校接獲的申請均比去年多，學額「爭崩頭」，當中下學年將加開一班的東區名校張祝珊英文中學，共接獲約450人申請，比去年多18%，學校自行分配學位學額有50個，平均9人爭1個學額；港島民生書院收表數目亦上升7%至508份，平均12.7人爭1個位。不過，傳統名校皇仁書院接獲約550份申請，比去年少約50份，平均12.7人爭1個學額，競爭依然激烈。



皇仁書院副校長趙善衡表示，今年有43個自行分配學位學額，校方會在3月面見約200名申請人，面試內容包括中文、英文、數學和常識，校方期望學生有良好的中、英語溝通能力、留意時事，有個人見解，亦要對STEM(科學、科技、工程及數學)教育有所認識。學生的面試表現佔總評分的45%，學業成績佔40%，課外活動佔15%。



位於北區的香港道教聯合會鄧顯紀念中學今年亦接獲400多份申請，競爭51個學額，校長劉志遠指今年申請數目比去年多，校方會在3月安排所有申請學生進行單對單面試，考核學生的兩文三語，希望挑選主動、品行良好、有能力的學生。