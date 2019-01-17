情人節打卡熱點　燈光藝術展增7件浪漫展品

情侶們情人節有新「打卡熱點」！香港旅遊發展局去年11月於中環海濱主辦的「國際燈光藝術展」，由明日(18日)至2月24日，將展出7件以「愛與浪漫」為主題的新展品，包括以教堂彩繪玻璃為設計概念的幾何心形球體；而部分舊展品亦因應新主題有改動。旅發局預計，今次展覽可吸引100萬人次參觀。



旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興表示，新主題為配合即將到來的情人節及元宵，亮燈時間為下午5時至晚上11時。7個新展品中，有3件由海外藝術家創作，包括來自匈牙利的巨型鬱金香燈光藝術裝置，以及來自日本的互動燈光雕塑，當遊人進入圓圈內，雕塑四周的鳥兒會逐一亮起。



另外4件則為本地藝術家作品，包括互動裝置「從現在開始我們就是一分鐘朋友」，二人站在裝置內對望，LED燈光及音樂裝置隨即開始一分鐘倒數。展品「愛的幾何」則為幾何圖案組成的金屬球體，燈光從球體內照出，變成心形光束散落在地上。



展覽亦會保留8件舊有展品，但部分會有少許改變，例如「光影隧道」的燈光會從藍色變為粉紅色，並展示多個心形圖案。洪忠興表示，整個展覽花費2300萬港元，由去年11年至今年1月初已有約50萬人次入場，超出預期。他預料農曆新年及情人節期間入場人次較多，初步計劃明年會舉辦類似活動，但具體內容及展期會再作研究。