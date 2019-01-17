港鐵專家指鑿驗80處已夠　冀紅磡站盡快運作

沙中線紅磡站獨立調查委員會今午(17日)續訊，港鐵委聘的獨立結構工程專家Mike Glover出庭作供。根據螺絲帽供應商人和科技(BOSA)去年進行的螺絲帽測試，證實鋼筋絞牙扭入螺絲帽60%已達足夠強度，Glover認為扭入60%已經是「預鬆咗」，直指其實扭入50%已經達標，符合結構安全。



Glover提到現時最新公布的開鑿石屎檢測結果，對於有鋼筋絞牙只扭入6毫米及9毫米感到有少少詫異，但認為僅屬手工問題，或者「支鋼筋本身已經係咁」。他讚揚香港建築業工人的表現優良，大多數工人希望工程能圓滿完成，不會故意去剪鋼筋。



Glover又指現時開鑿石屎檢查80個位置已非常足夠，甚至屬太多，「即使搵到1個2個人做錯，搵埋第10個又有乜分別呢？」，認為開鑿再多位置也不能改變情況，強調要考慮行為對社會有何價值，認為應讓紅磡站盡快投入運作，讓大眾可盡快使用。



根據屋宇署規定的質量監控計劃(QSP)，規定工程需使用延性螺絲帽。Glover認為規定過於保守，因為延性螺絲帽是用作抵擋地震，但香港發生地震的程度介乎低至中度為現時紅磡站的箱型結構(box structure)足以應付大程度的移動，不明白為何要將使用延性螺絲帽變成一項強制性要求。