喜和樓有望周六全面供電　高耗電量電器停用

停電4天的大埔太和邨喜和樓，有望最快後日(19日)恢復全部住戶的電力供應。本周一(14日)開始停水停電的喜和樓直至昨日(16日)終恢復公用電力及供水，但目前仍有一半住戶，即近500戶未有電力供應，住戶叫苦連天，「好唔方便！」有區議員指今(17日)與中電、房屋署及法團開會，再獲中電多借兩組電櫃，即總共借出4組電櫃「頂住先」，新電櫃最快後日投入運作。



喜和樓本周一電錶房發生火警，令整幢大廈無電，升降機停頓及無水供應。中電派員檢查後證實中電的供電設備運作正常，大廈內屬於客戶的供電設備故障，引致供電中斷；並於翌日借出兩組電櫃恢復公用電力，令走廊復明，部分升降機恢復運作。



區議員周炫瑋表示，得知今日仍有一半住戶家中無電力供應，部分街坊惟有暫時投靠親友，或出動蠟燭等照明。他得悉法團已盡快購買新供電設施，惟機件最快要2至3個月才能運到，意味着街坊要依靠外借的臨時電櫃供電「過年」。



東網記者現場所見，太和邨管業處貼出通告，指中電臨時設施的供電量有限，呼籲住戶停用耗電量較高的電器如暖爐及抽濕機等，否則恐會引致「跳掣」及再度停電。街坊鄭先生指停電多日不便，難以煮食惟有出門用餐，而等待升降機要花上近20分鐘。另一街坊劉先生不滿法團日常無做好保養維修工作，令街坊受苦。



中電表示，得悉喜和樓承辦商需要以月計的時間進行維修，深明事件對居民生活會造成不便，於是提出臨時供電方案。然而客戶希望將供電量加倍，確保所有電力裝置可全部在同一時間使用，由於增加臨時供電量，需時調配資源，因此中電今日再與法團、管業處和區議員商討後，決定應他們要求，額外再提高臨時供電量。