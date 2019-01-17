潤記糖水：鄭若驊庇奸護淫　律政司高層劈炮

律政司司長鄭若驊「放生黎智英，唔告梁振英」被各界炮轟。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《潤記糖水》，今集要「潤一潤」立立亂的律政司，竟在不檢控前特首梁振英的UGL案及鄭若驊的大宅僭建後，即有律政司高層劈炮，令人質疑與鄭獨斷專橫、包庇權貴、姑息壹傳媒黎智英等漢奸有關，不單止令律政司內部士氣低落，更令香港法治淪喪，各界促民望長期「墊司底」及近期「墊官底」的鄭問責下台，但她卻賴死不走。



鄭若驊早前上任律政司司長滿一年，副刑事檢控專員突然劈炮。為何一個在刑事檢控科做了廿三年的高層寧願不要「鐵飯碗」，也非走不可呢？官場有傳因鄭自視過高，從不放人在眼內，雖則傳聞不能盡信，但觀乎她早前在機場面對大批記者都大擺官威、反白眼，向傳媒定出提問規矩等，那麼上司對下屬會有多客氣，大家心中有數。



以鄭的大宅僭建醜聞為例，律政司竟只檢控其丈夫的大宅僭建，但鄭本身的大宅僭建卻甩身，這種保住自己，連丈夫也可犧牲的事，作為下屬看到也打個凸。丈夫親還是同事親，看來要等到大難臨頭或有鑊要孭那刻才知道。



實際上，鄭加入律政司以來，維護法治上沒做過一件好事，除被嘲為「僭建驊」、民望「墊司底」及「墊官底」外，還有「證據不足」放生「漢奸黎」黎智英的政治黑金秘捐案，而黎涉刑恐東方報業集團（東方）男記者案，證據確鑿，卻拖延逾十九個月也不作出檢控，被炮轟姑息漢奸。



由於鄭領導無方，律政司頻頻甩轆，醜聞不斷，例如在一宗涉及假文件借貸財務詐騙案中應告唔告，被主審法官揶揄「律政司醜陋、香港淪落」；另於一宗小學教師洩露試題案中，被高院批評錯誤理解「不誠實取用電腦」法例。可見跟着一個其身不正、知法犯法，得罪左中右各路人士，還要毫無領導能力，令律政司內內外外也立立亂的司長，任何稍有良知與先見之明的人都會早走早着。



黎智英涉刑恐東方記者案發生於二０一七年六月四日，黎出席六四祈禱會後，突走到一名在場進行正常採訪的東方記者前面，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「Ｘ你老母Ｘ」、「我實會搵人搞Ｘ你」、「我影Ｘ咗你嘅相」等粗言恐嚇，有相、有片，證據確鑿，受害男記者亦已報案，並先後多次去信追問律政司的進度，惟只是虛應「Hea答」，直至去年八月中，黎終被警方重案組錄口供，惟案件拖逾十九個月仍未提出檢控。



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