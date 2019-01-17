政Whats噏：雙料議員有望加薪　團體斥倒退

身兼區議員嘅「雙料議員」變相加人工在望！民政事務局及民政事務總署今日(17日)向立法會提交文件，公布檢討區議員酬金同津貼安排，較具爭議嘅內容係建議2020年開始，兼任行政會議成員或立法會議員嘅區議員，毋須扣減其區議員人工嘅三分之一，換言之每月收多1.2萬元，合計全年收多逾14萬元。之不過，呢個建議曝光後就遭到關注公帑使用團體非議，批評貿然取消現時恒之有效嘅安排屬於倒退喎。



根據現行規定，具有多種身份嘅區議員，即「雙料議員」或「三料議員」需要扣減三分之一人工，政府檢討區議員酬金及津貼安排後建議取消呢個扣減安排，並於2020年1月1日起，「雙料議員」或「三料議員」可望2020年起收全數約3.4萬元區議員人工。



依家立法會、區議會「雙料議員」共有廿多人，每人人工合計約12萬元，若然政府嘅建議獲得立法會財務委員會通過，「雙料議員」人工將增至13.2萬元左右。至於行會、立法會及區議會「三料議員」，例如民建聯張國鈞，目前三者合計人工係17.5萬元，若然張於2020年仍係「三料議員」身份，其人工將會近18.8萬元。



眾所周知，「雙料議員」因立法會、區議會兩頭忙，唔少人都選擇立會優先，令區議會出席率差強人意，對於政府建議取消扣減變相加「雙料議員」人工安排，關注公帑運用團體「107動力」召集人何民傑話，依家的安排恒之有效，社會對此冇太大爭議，直斥貿然取消係倒退︰「除咗依家嘅得益人（雙料議員）外，冇聽過有人話要作出改變。」



除此以外，政府仲有多項調整區議員薪津建議，包括增設非實報實銷每月2000元交通津貼，併入雜項開支津貼發放；至於區議員實報實銷營運開支償還款額，建議把有關款額調高百分之八點五，由每月41,305元增至44,816元，相等於每年增至近53.8萬元。



身為業界代表嘅區議會第一功能界別議員劉國勳隨後發新聞稿，為自己成功爭取「貼金」，歡迎政府完善薪津調整機制、增加交通津貼等，相信對區議員地區服務有幫助咁話。



不分建制、泛民「雙料議員」亦贊同政府取消扣減三分之一人工安排，其中身兼葵青區議員嘅立法會議員麥美娟形容新安排合理，因區議員工作量多，有更多資源聘請人手係好事；身兼東區區議員嘅批發及零售界議員邵家輝更指新做法無論從議員、地區角度出發都較為公道。



泛民方面，身兼南區區議員嘅區諾軒提到，依家區議員或立法會議員的薪金均比外國低，港府做法只係追上通脹，但他補充，現實係雙料甚至三料議員工作較難兼顧，有關人士應考慮係咪兼任喎。



無論外界點樣批評和質疑，一批雙料或三料議員「袋袋平安」後，究竟係咪真係於立會或地區盡責做好議員職務，相信選民有雪亮眼晴，心中有數。