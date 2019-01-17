海關打擊售賣冒牌保健沖劑　搜九龍新界7店拉11男女

香港海關進行掃蕩售賣冒牌保健沖劑行動，在商標持有人協助下，經深入調查後，突擊搜查7間位於旺角、屯門、大埔及上水的店舖，檢獲250盒冒牌保健沖劑及100件其他冒牌貨品，市值約25,000港元，拘捕9男2女共11人，年齡介乎23至49歲，當中3人為店舖負責人，其餘8人則為店員。



海關調查發現，部分店舖魚目混珠，將冒牌貨放入真貨售賣給顧客，冒牌貨的售價為真貨價的五成至七成。海關版權及商標一般調查組高級督察朱寶鼎表示，搜查的店舖包括藥房、藥坊及普通零售店，其中4間位於上水，相信因為有較多內地人光顧，所以有店舖售賣冒牌貨。另外，真的保健沖劑外包裝寫有官網，冒牌雖寫有網址，但卻不能進入，冒牌貨的水印背景字體清晰，真貨則模糊不清。海關將冒牌貨交政府化驗所化驗，未發現含有過量重金屬，部分冒牌貨由「行街」推銷給有關店舖，暫時未有證據顯示屬於集團式經營。



海關表示會繼續加強巡查及執法，遏止售賣冒牌貨品活動，呼籲消費者光顧時應找良好信譽的店舖，如有懷疑應向有關相標持有人或代理商查詢，海關亦提醒商戶在採購物品時，應小心謹慎，售賣冒牌貨品屬嚴重罪行，須負上刑責。根據商品說明條例，任何人銷售或因售賣用途而管有冒牌貨品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。