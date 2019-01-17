25人墮存款騙局失1.67億　陳明金損失9600萬

澳門有傳「吸金」眾多的高X地產資金周轉不靈「爆煲」，姓鄭女負責人已下落不明。司警近一個多月接獲25人檢舉一名鄭姓女子，懷疑她以地產公司名義，藉口高息吸納存款，至今共詐騙1.67億港元，而澳門前立法會議員陳明金亦中招，損失9600萬元。司警已立案調查。



身兼福建同鄉會理事長、行政委員會委員的陳明金證實，被一名鄭姓女子借去9600萬元，現與對方失去聯絡，最後見面是一個多月前，他已入稟法院民事追討。



陳表示，與鄭姓女子相識多時，近2年對方多次表示周轉不靈，要求借錢，又聲稱擁有不少物業，短期內就可還債，還保證「一定冇問題」，但一直沒有還錢。他稱，對方將兩間商舖作為抵押擔保，但其後發現相關商舖早已抵押給銀行。他稱，聽聞該地產公司欠下數百人街數，「聽聞佢最近半年已變賣唔少物業還錢畀人，但又唔還畀我」。



鄭安娜集團有限公司行政總裁鄭嘉恆表示，據他了解，其姑媽，即高X地產姓鄭創立人已離開澳門，直言離開較突然，他事後才知道。至於鄭安娜集團方面，由於其姑媽其後並無投入資金，其股權已轉移，所以她並非鄭安娜集團的股東。