組合屋省建築成本　建築商倡大規模於公屋應用

政府推動建造業界實行組裝合成建築法，金門建築總裁何安誠促請房屋委員會興建公營房屋時，帶頭大規模採用組裝合成建築法，推動業界實行，才可令新技術建築成本下降。他指公營房屋多年來只採用預製組件廁所，其他組件停滯不前，大大落後於競爭對手新加坡，其最近落成的六層高數據中心，大規模採用預製組件建成，可節省一半人力。



何安誠指出，組裝合成建築法分四階段，由最早期的私樓採用預製外牆，到公營房屋的預製組件廁所，現時外國已廣泛採用組合屋，而新加坡最近落成的數據中心，更大規模採用預製組件建成，石屎部分佔八成，機電裝置佔七成，形容是香港應邁向的終極目標。



他認為政府應提供誘因，鼓勵發展商大規模採用預製組件，公營房屋方面，未來十年要興建四十五萬個單位，當中七成是公營房屋，房委會應帶頭全面落實組裝合成建築法。他已向財政司司長陳茂波反映，對方回應稱能否大規模採用並非錢的問題，最重要是方法。身為建造業創新及科技應用中心主席的何安誠說：「大埔擬建的建造學院，亦應全面落實組裝合成建築法，以起示範帶頭作用，無理由不做！」



金門建築接手進行西九文化區M+博物館工程，何安誠表示，為追趕工程進度，應用了建築資訊模型技術，又透露演藝綜合劇場會大量採用組裝合成建築法。