大橋新春將迎海量人流　金巴加至188輛應戰

農曆新年長假將至，港珠澳大橋將首次面對三地春運的「海量」出入境人流挑戰。自大橋通車後，三地口岸多次出現千人排長龍苦候穿梭巴士「金巴」數小時的亂象。為應付新春的客運需求，金巴已預先向跨境直巴公司借用超過三十部旅遊巴，並額外購置二十部新巴士，連同常設巴士合共投放一百八十八部金巴「應戰」。不過，旅遊業界仍不表樂觀，憂慮候車人龍會塞爆香港口岸，促運輸署在口岸分設旅行團及散客候車區域，以防混亂。



去年十月通車的港珠澳大橋，交通安排混亂一直為人詬病。金巴營辦商表示，參考其他口岸以往於農曆新年假期期間錄得的跨境旅客數字，預計大橋旅客數目在該段日子將較平日及周末多，因此會加強服務，應付乘客需求。



新春期間，金巴除投放現有常設的一百三十八輛巴士外，將向跨境巴士業界借用超過三十輛巴士，並已購置額外二十輛巴士，將於農曆新年前後投入服務。金巴同時會因應三地的人流情況，調度車輛，應對「港珠線」及「港澳線」的旅客高峰時段。



另外，金巴表示會繼續提供團體預訂服務，鼓勵團體旅客透過預約或包車形式，乘搭穿梭巴士，相信有助管理各個時段的客流，避免團體旅客集中在同一時段進出。同時，亦會加派人手在口岸車站，協助維持候車及上車的秩序。



運輸署則指，除了金巴的特別安排，該署在農曆新年假期亦會增發跨境巴士特別加班配額。而本地專營巴士服務方面，巴士公司會密切監察各條服務香港口岸的A線及B線乘客需求，並於高峰時段增加相關路線的班次，以及安排後備巴士提供特別班次以疏導人流。同時，巴士公司會加派人手在主要巴士站協助維持秩序。



不過，香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺指，以往三地各自的不同假日，出行人流已足以「塞爆」口岸，下月新春三地旅客同時段放假外遊，恐各口岸的交通不勝負荷。「內地近年流行內陸鄉親出番珠三角，同喺外面打工嘅親人過節。佢哋可能成家人經大橋嚟香港玩幾日兼團圓，到時人流會好多。」建議運輸署在口岸劃設不同區域，分流旅行團及散客，以免混亂。



香港旅遊促進會總幹事崔定邦則認為，金巴已在珠海口岸實施限購車票，相信不會出現混亂。反而港、澳口岸可能因出遊旅客大增而爆滿，運輸署應作好準備，盡早安排新春直通巴士加班。