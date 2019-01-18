東方日報A1：判唔夠3年　全城嘩然

女同志戀人前年替獄中相識的女友人看顧四歲女兒期間，接連對女童施虐，包括拳打腹部、火機辣腳、用金屬文件夾鉗鼻，導致女童命危。女童渾身是傷，臉、身體、外陰、左臀及肛門分別有擦損及瘀傷，牙齒鬆動，更因腦硬膜下有血腫須開顱減壓。涉案情侶早前承認虐兒罪，法官昨判刑時斥兩人對如此脆弱的生命下手，行為令人髮指。不過，該罪最高刑罰為判囚十年，兩人只分別被判囚兩年十個月及兩年八個月。



兩名女被告陳天佑（卅六歲）及馮嘉寶（四十一歲）同承認前年在旺角一劏房單位虐待四歲女童X，包括襲擊X及獨留X在家，陳另承認一項藏毒及一項管有吸毒器具罪。辯方求情指，陳成長時欠缺父母及家人關顧，後誤入歧途吸毒，她○六年與馮同居，一二年在獄中結識X母親Y，至一六年受託照顧X。當時Y只放下五百元照顧費，陳每天則提供膳食、買了二千元玩具禮物予X，又陪X到公園玩。



案發時為陳第二度照顧X，Y稱要回鄉結婚，無放下照顧費。而陳不懂為人父母，一心只想教好X，故錯用方法管教，已感後悔。她在還押期間修讀護老課程，冀出獄後自力更生，辯方另指馮的參與程度較輕。代表陳的大狀蕭震然一度投訴傳媒刊登X照片，但法官質疑與被告求情有何關係，着蕭專注求情。蕭之後重提及呈上「橙新聞」報道，惟法官得悉照片已「打格」後，反問蕭：「點解唔話畀我聽呢？」並稱現階段無足夠證據令法庭需就此作指引。



法官指，虐兒控罪最高刑罰為監禁十年，反映控罪嚴重，法庭需嚴懲以儆效尤，並需顧及保護弱小及予以阻嚇的目的。而兩被告均來自破碎家庭，X雖有過度活躍問題，難於管教，但此並不能作為二人犯事的藉口，且X案發時僅四歲，直斥：「兩人對如此脆弱的生命下手，行為令人髮指！」法官又指，兩被告並未向警方提及拍下女童遭夾鼻片段，認為兩人招認的事項必較實際為輕及少，且兩人並非只一次虐待X，又互相配合，故罪責不分軒輊。

法官以四年為量刑起點，因兩人認罪而有所扣減，陳並因另有兩項毒品控罪，故陳共被判囚兩年十個月，馮則被判囚兩年八個月。案情指，X有一孖生妹妹，其母親Y前年十一月一日，把X交託兩被告照顧。惟同月廿四至卅日，Y未能接觸及接回X，至十二月一日早上，Y收到陳來電指X弄傷下巴失去知覺，並經心肺復甦法後轉醒，Y遂與X的生父趕往被告單位接回X。



X當時陷半昏迷及遍體瘀傷，Y慌忙把X送院，X於途中抽搐嘔吐，抵院時臉容呆滯，臉部及身體多個部位有傷，更需插喉，並因腦硬膜下有血腫須開右邊顱骨減壓等。X術後一度出現肺炎連帶敗血性休克，幸數日後恢復意識。兩被告其後分別承認曾數次拳打X腹部及掌摑X，陳指曾用手捏X陰部懲罰她不穿褲，並曾把點燃的打火機放她腳邊嚇她。兩人又指X是跌倒致下巴受傷及昏迷，兩人感害怕而離開單位。警方事後在兩人住所搜出冰毒及吸毒工具，陳承認屬她管有。



案件編號：DCCC 293/2017