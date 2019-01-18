鄰近緬甸邊境走私入境　警拘1毒販繳50公斤冰毒

中泰兩國執法部門踏入新一年持續狙擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，雲南西雙版納邊境管理支隊近日在鄰近緬甸的公路設置路障，成功截獲2部疑從境外運載毒品入境的電單車，拘捕1名女毒販，現場合共繳獲逾50公斤冰毒，市值過千萬元人民幣（逾1160萬港元）。



西雙版納邊境管理支隊工作人員透露，興海查緝點警員周二（15日）凌晨，在鄰近緬甸的214國道景洪至勐海段的一村寨附近設置路障，當天上午9時20分示意由一對男女駕乘的無牌電單車停下時，男子即踩油嘗試衝卡但未能成功兼翻車，他趁亂沿山林逃走，後座女子則被警員拘捕。



警方從該女子攜帶的手提包內，繳獲用黃色蠟紙包裹的冰毒可疑物，經現場點算重近14公斤。



到了上午9時35分，現場警員進行拍照取證時，一名男子騎乘電單車在距離查緝現場30米的拐彎處發現警員後煞車掉頭，但因路面濕滑致電單車翻側，該男子隨即棄車逃走。警員之後在車上掉落的藍色布袋和白色手提袋內，繳獲共重逾36公斤的50塊懷疑毒品。



相關負責人透露，長期以來，興海查緝點針對轄區邊境不斷加大設置路障截查行動，有效打擊毒品違法犯罪活動；在過去7年多時間內，累計查繳3.75噸的毒品，拘捕逾千名涉毒疑犯。



今次是過去71日內第11宗涉及中泰及緬甸的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致上海仔急於尋找出貨渠道，將緬甸的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效，泰國當局也備受壓力，必須採取強力行動加以打擊。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知中央早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，中央政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝，最近又返回鄰近泰國地區匿藏。



上海仔借病潛逃 ﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/

