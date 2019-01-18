男子墮網上借貸陷阱失15萬元　警拉2男女追緝3南亞漢

一名男子早前在網上借貸平台借錢，自稱「職員」男子相約事主於本月15日在旺角亞皆老街會面，2人見面後「職員」表示因私隱問題，要求事主跟他到旺角上海街555號一個酒店房間，繼續磋商貸款細節。當事主進入房間後，對方便賊相畢露，召喚3名南亞大漢入房，不由分說毆劫事主，脅迫他用手機網上理財將3.8萬港元，轉帳到一個由女子持有的戶口、並洗劫事主身上財物，賊匪掠走其信用卡後到店舖購買約值11萬元的高端科技產品，包括手提電話，賊幫得手後逃去無蹤，事主合共損失約15萬港元財物，報警求助。據悉，男事主年約25歲，於工廠區經營派對活動室(Party Room)。



旺角警區刑事調查隊接手跟進案件，經情報分析及深入調查後，今日(18日)凌晨時分，在長沙灣區街頭拘捕一名26歲姓莊男子，並於將軍澳區一個住宅單位拘捕一名23歲姓馮女子。馮男懷疑為該集團骨幹成員，而被捕女子則涉嫌收取臟款。2人正被通宵扣查。警方正追緝3名在逃南亞漢。



警方呼籲市民借錢應到有信譽的機構如銀行，勿在網上平台跌入罪犯的犯罪圈套。

