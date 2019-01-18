探射燈：港澳先後發生內地煙民與警爭執

內地旅客違法吸煙困擾港澳，執法時面對的反抗亦趨激烈。本月初，一名內地漢無視澳門的新控煙法，在酒店外違規吸煙，當地治安警勸喻不果後開槍。日前，上環信德中心亦有內地旅客懷疑違例吸煙，遇上控煙酒辦人員擬檢控，惟遭反抗，雙方一度當眾拉扯，最後逾10名警員到場處理，部分警員更手持盾牌警棍。



據了解，1月3日晚上約11時，3名內地男子在澳門1間酒店門外違例吸煙，治安警上前勸阻時反遭指罵及動粗後，治安警鳴槍示警，惟其中1名懷疑醉酒男子未肯罷休，繼續與手持佩槍的治安警糾纏，最後被酒店保安員合力制服，事件中無人中彈。



澳門於今年初實施新的禁煙措施，除已按新標準設置且獲許可的吸煙室外，所有娛樂場內的室內範圍全面禁煙，違法吸煙者可被罰款1500澳門元。澳門立法會議員區錦新指，內地旅客同樣有走數情況，當局會把資料轉交入境處，旅客下次入境澳門時需先繳清罰款才獲放行。

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