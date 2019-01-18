探射燈：審計揭近四成抽查控煙辦無影

審計署最近有報告批評控煙辦執法不嚴，巡查場地中未見執法隊伍，接獲投訴多日未處理等，直斥該署透明度及問責度不足。



去年4月的審計報告指出，4名控煙辦行政主任在2016年11月至2017年10月期間，進行了51次監管查核，當中20次，即39%未能在巡查場地中發現執法隊伍。署方2017年接獲並巡查了10812宗投訴，平均需時8日才有巡查隊伍執行。報告同時分析近500宗投訴，發現署方收到投訴後由控煙督察自行判斷巡查次數，巡查次數相距大，超過80%投訴只巡查2次或以下，只有2%巡查次數為5次或以上。



審計報告建議，署方有需要披露有關處理投訴個案時限的內部指引，同時應為內部提供更多指引，以確定控煙督察資源調配得宜。

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