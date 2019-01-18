探射燈：旅客違例吸煙擾民　港執法寬鬆難阻嚇

本月有內地旅客在澳門違例吸煙，引致治安警需向天開槍。內地旅客違例吸煙困擾港澳兩地，在本港違例情況亦有增無減，多個旅遊景點均發現有人違規吸煙，連屋邨範圍亦有旅行團團友圍垃圾桶「打邊爐」，不少居民坦言受影響。近年衞生署轄下控煙酒辦檢控違例吸煙人士中，非本地居民比率亦有上升趨勢，惟拖欠罰款個案亦不少，立法會議員促加強執法。



在淺水灣泳灘內，中午時分半小時內，已有至少10名旅客涉違規吸煙，大模廝樣取出香煙吞雲吐霧，又有人邊「圍爐」邊聊天，無視隨處可見的禁煙告示，有人更將煙頭棄置三色回收桶頂。九龍城馬頭角公眾碼頭為旅客上落船地點，黃昏高峰期有近100名旅客聚集，惟在等候期間，部分旅客及旅行團導遊領隊都在行人路上吸煙，雖然該處並非禁煙區，但煙霧瀰漫，途經行人無不掩鼻而行。



黃大仙祠外垃圾桶亦不難發現棄置煙頭。旅遊巴停車場附近的垃圾桶上寫明屬黃大仙上邨，應為屋邨禁煙範圍，垃圾桶上亦未有設置煙灰缸，惟垃圾桶頂卻有多個煙頭棄置，而且不少為內地品牌。觀塘啟業邨有內地旅客等候旅遊巴期間吸煙，又亂棄煙頭，「屋邨吸煙區有黃色格，違例吸煙會被扣分，但行埋去先發現佢哋係旅客，都無晒辦法。」有房署人員無奈說。



近年非本地人違例吸煙檢控比率有上升趨勢，2016年佔違例吸煙總數5.5%，去年首10個月上升至6.9%。不過，據審計署針對控煙辦2013年至2017年紀錄分析，非本地人士欠交違規吸煙罰款比率甚高，平均超過20%，本地居民則只有不足2%。



九龍城區議員黎廣偉直言，街上煙頭數量近年飆升，估計比以往至少上升3倍。他批評當局劃分區域不清，「我都要問衞生署拎個圖則先知邊度係禁煙區，依家兩個禁煙區夾住個行人通道，啲街坊被迫行落馬路，行行人道就被迫吸二手煙。」



立法會議員郭家麒批評，控煙酒辦非首次被發現執法疏懶，審計報告亦曾批評其資源分配不準確，旅客未有繳交違例吸煙定額罰款，情況與醫管局遭「走數」類似，當局應加強限制未有繳交罰款人士出入境，堵塞漏洞。



衞生署回覆，根據《吸煙(公眾衞生)條例》及《定額罰款(吸煙罪行)條例》，任何人不得在指定禁止吸煙區內吸煙，違者可被處定額罰款1500港元。房屋署則回覆指，已安排保安員加強巡邏邨內公共地方及休憩處。

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