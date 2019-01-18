北海道美食集結日式超市　在港品嘗當地滋味

日本一向是港人熱愛的旅遊勝地，其中擁有環海美景、美食雲集的北海道更是首選。想一嘗地道風味，又未能親身去到北海道？有日式超市獲北海道政府及日本貿易振興機構（JETRO）大力支持下，於1月17日至2月8日在荃灣廣場1樓、元朗YOHO MALL I 1樓、旺角MOKO MTR層（1月17至20日）特別展場，首次舉辦「一田x北海道一番の美食集結」，帶來近30個北海道優質品牌，將北海道最好、最人氣的美食直送香港。會場以北海道函館紅磚倉庫為設計藍本，共分為4大一番主題–「北海道手信街」、「北海道牧場工房」、「北海道之最」、「北海道場外市場」，直送北海道大人氣美食及新鮮食材，在港都可以吃到正宗北海道滋味！



市民丘先生於去年暑假期間，剛好去了北海道旅遊，大讚今次一田搜羅的貨品，與當地的貨品非常相似，「令我回想喺北海道買嘢嘅時候﹗」市民楊小姐就買了北海道牛乳及松葉蟹，直言「貨品好特別，而且都幾抵買，尤其是隻蟹﹗」



北海道貴為乳酪王國，以美味牛乳製成的芝士蛋糕，芝士迷一定不能錯過。「北海道手信街」主題區，引入5大北海道人氣芝士蛋糕：充滿空氣感的「函館Snaffle’s芝士奄列蛋糕」；一口有4層豐富口感，由最脆至初雪即融口感的「富良野雪白芝士蛋糕」；近年人氣急升「North Farm Stock烘焙半生芝士蛋糕」，以手工製作低溫烘焙出最濃半生芝士蛋糕。



馬士卡芝士、芝士忌廉、雞蛋布甸，這個組合會有甚麼驚喜？「Sweet Orchestra芝士三重奏」，就可同時享受這3種不同的質感，更榮獲北海道食品產業協會食品大賽優秀賞。同是Sweet Orchestra的「芝士拉糕」，軟糯的麻糬包着香滑醇厚的芝士餡料，還可將芝士拉起，打卡呃Like一絶。



10大人氣手信集結，仲有首次來港的函館大人氣、口感煙韌大玩海藻味的「嘉福堂函館雪白菓子」；鬆脆餅乾夾住流心果醬的「北之散步道蜜瓜朱古力曲奇」；函館和菓子協會認定商品「昭和製菓生朱古力/白朱古力」；函館知名的咖喱店五島軒推出的「五島軒咖喱味米菓」等。



北海道擁有廣闊草原和清新空氣，優良的飼養環境令北海道生產高質的牛乳產品，正好符合「北海道牧場工房」主題，今次一田與北海道乳業合作，全港首次引入味道香濃的北海道函館3.7鮮奶，還有一系列季節限定乳酪。一田同時帶來2大自營牧牛專家－人氣得獎牧場「高橋牧場」及百年歷史牧場「町村牧場」的王牌產品。



北海道有3大之最：最元祖拉麵、最北酒造、最受歡迎便利店。其中北海道「西山製麵」是優質拉麵的代表，佔日本70%拉麵市場，以地下富含礦物質的軟水來製麵，做出的麵條特別甜美。同場更有拉麵達人親身教煮拉麵及試食，市民可一嘗北海道元祖拉麵滋味。



來自北海道最北酒藏的「國稀酒造」，以優質釀造用水，再特別選用當地的「吟風」酒米來釀酒，生產出限定款的「吟風國稀純米吟釀酒」。



「Seicomart」是北海道最大便利店，在7年的顧客滿意度調查中獲得6次便利店部門的冠軍。其自營品牌「Secoma」由生產到販賣一手包辦，今次一田引入了40多款「Secoma」產品，種類包羅萬有，其中包括被選進日本百大名水之一的礦泉水「京極名水」，值得一試。



「北海道場外市場」主題區，就齊集北海道直送新鮮食材：毛蟹、松葉蟹、大雪牛、薯仔、洋葱，寒冬三五知己以優質食材打邊爐最適合。



「一田の手作工房」邀得北海道「職人」來港開班授徒。小樽音樂盒堂本館達人到港開班，教港人製作日本音樂盒；高橋牧場芝士製工房，有牛乳達人教大家由原材料開始做芝士；還可於水晶雪球DIY工房自製水晶雪球，製作獨一無二的新年禮物。



部分貨品及工房名額更率先於網上發售，大家亦可到 http://eshop.yata.hk 入貨預訂。