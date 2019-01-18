你要知：雞蛋放雪櫃蛋格易變壞　拆解保存技巧

雞蛋是不少市民日常生活必備的食材，煮法多樣又容易配搭，不過其實儲存雞蛋也大有學問，不少人買蛋回家後直接放在雪櫃蛋格上，其實並不恰當。賣蛋近70年的梁錦棠(梁伯)教大家如何擺放雞蛋才可以保持新鮮，減少異味。



近年外國雞蛋受港人歡迎，但有人擔憂從外地運來的雞蛋，由於經過長途運輸，更容易變壞，梁伯認為即使長途運輸，蛋也不會輕易變壞，「多數都喺貨櫃度，用冷氣保溫」，並稱即使通過貨船運輸一個月，在保持冷藏的情況下，雞蛋質素也不會有影響。



買好靚蛋拿回家，不一定立即食用，不少人都會放進雪櫃蛋格。但原來擺放雞蛋也有學問，擺放不當可能令雞蛋變壞發出異味。「唔好放喺雪櫃蛋格，因為雪櫃門成日開關，容易令蛋變質」，梁伯指，開關雪櫃門會令放在蛋格的雞蛋溫度變化較大，容易變壞。他建議將雞蛋放在雪櫃中間位置，減低開關雪櫃門太多帶來的溫差轉變。



除了擺放位置要注意，擺放方式也不可忽視，「雞蛋尖啲就向下，圓啲就向上」，原來這種擺法可以減低蛋黃觸碰蛋殼而變壞的機會，他指，如果雞蛋出現「黑影」就說明已經變質，不可食用。



就算擺放位置方式都正確，雞蛋附近的食材也要細心挑選，切忌將「重口味」食材放在雞蛋附近。「如果蛋嘅周圍放啲魚類、海鮮，啲蛋好容易吸收到啲腥味」。事關蛋殼不是完全密封，有氣孔讓雞蛋「透氣」，旁邊食材的氣味也會滲入蛋中，所以他建議雞蛋附近應放水果或蔬菜等氣味較少的食材。