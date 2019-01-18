收緊長者綜援觸礁急補鑊　議員轟涼薄憂補貼做樣

政府欲將申領長者綜援門檻由60歲上調至65歲惹來各界批評，遂提出「補鑊」新方案，建議為不能工作或未找到工作的60至64歲長者提供1030港元津貼。工黨立法會議員張超雄今早(18日)出席電台節目時批評政府做法涼薄，新方案只是「跌落地揦番拃沙」，並明言擔心方案只是「做樣」。



張指，長者貧窮率在福利政策介入後仍達30%，政府卻進一步削減福利，批評是不理性和不合理。他認為，政府應直接擱置原計劃，即使有1000多港元的津貼，仍有許多差異，因領取長者綜援人士可獲其他搬遷、租金和醫療津貼。



他續指，60至65歲領取綜援人士每年遞減，同一年齡層的人口每年都上升，反映絕大部分人都想自己養活自己，但工作主導的模式未必適合所有長者，雖然整體上港人愈來愈健康及長壽，但不代表長者的經濟狀態理想，加上長者在勞動市場選擇不多，不少60至64歲人士從事體力勞損工作，希望勞工及福利局局長羅致光嘗試任職兩年保安或清潔工。



張又說，現時沒有機制由社工決定申請者是否有工作能力，或有持續找工作，如果無相應條件配合，新方案只是「做樣」，找下台階。出席同一節目的社會工作者總工會總幹事許麗明稱，判斷申請者是否有工作能力的準則，要經嚴密研究、配合社會情況，但現時缺乏合適的評估工具。