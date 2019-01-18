逼長者簽「孱仔紙」攞補貼　民主派斥吝嗇促政府認錯

政府早前宣布收緊申領長者綜援門檻，由60歲上調至65歲，惹來立法會跨黨派議員炮轟。特首林鄭月娥昨日(17日)急召建制派到特首辦會面，並提出「補鑊」新方案。民主派立法會議員不滿做法，今早(18日)11名議員由立法會大樓出發，遊行至特首辦。



有指政府所提出的「補鑊」新方案，是建議為不能工作或未找到工作的60至64歲長者提供津貼。民主派表示對新方案極之失望和憤怒，認為仍是透過懲罰方式要求長者就業，並需要申領者作出「尋找工作申報」、「無能力工作申報」，做法是不尊重長者，擔心會造成標籤效應。



社福界立法會議員邵家臻批評，補救方案不全面和太吝嗇，形容政府的「遮醜布」太小。他表示，過去政府須長者親屬提供「衰仔紙」，做法遭長期詬病，但現時新方案卻需長者簽「孱仔紙」，證明自己身體狀況欠佳。他表明，民主派不會接受新方案，要求政府擱置收緊申領長者綜援，公開承認錯誤，並要求與特首林鄭月娥會面。



邵家臻指自己為社福界代表，亦是立法會「檢討綜援政策計劃」無約束力議案的動議人，卻未獲林鄭約見，認為是「大細超」，與民主派為敵，對此表示不滿，會由內務委員會副主席向政務司司長反映。他又指，現時是跨黨派反對方案，認為特首應與跨黨派議員會面，而非只與建制派會面。