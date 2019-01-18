幼園成流感疫情重災區　衞署籲考慮停課7天

今季流感令大量幼童中招，踏入流感高峰期截至前日(16日)已有222間學校爆發疫情，當中幼稚園及幼兒中心是「重災區」，高達175間爆發流感。據了解，由於受影響學校短時間內急劇飆升，衞生防護中心今午(18日)會開記招交代最新措施，包括再呼籲幼稚園學童打針，以及建議幼稚園若96小時內錄3宗病例，可考慮停課7天，暫不會如去年般強制全港幼稚園停課。



食物及衞生局副局長徐德義今早說，今年冬季流感高峰期，幼兒中心及幼稚園爆發流感的數字較以往為高，值得關注，衞生防護中心下午會就流感發展及學校措施宣布建議，中心一直緊密監察冬季流感高峰期發展，並參考專家意見。徐又表示，政府目前有新計劃到部分小學進行到校注射，已有300多間小學完成，小學生目前有高接種率，相信會減少校舍爆發流感機會。



根據衞生署最新數據，截至本月13日，6個月至未滿12歲兒童已接種約33.2萬劑流感疫苗，較去年同期增加141%。政府疫苗資助計劃下，有210間小學和168間幼稚園及幼兒中心已打針，另有184間小學學童經先導計劃接種流感針。