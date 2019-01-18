被指強姦坐冤獄21月　前甲組腳申覆核特惠補償被拒

前甲組足球員李思龍於2008年涉嫌與另一男子強姦一名女子，李經審訊後，原本被判罪成和監禁6年，但李在獄中服刑21個月後上訴得直，案件發還重審後，獲改判無罪。李之後就其坐「冤獄」向律政司申請特惠補償金，早前接獲通知被拒。李認為律政司的決定犯了法律上錯誤和不合理，昨日(17日)已入稟高等法院申請司法覆核，要求發還律政司重新考慮其申請。



申請人李思龍，答辯人是律政司法律政策專員。入稟狀透露，李與另一名男子曾分別被控一項強姦罪，他們都否認控罪，兩人經審訊後，於2009年12月分別被判罪成，同被判監6年。李在獄中服刑21個月後，上訴庭3名法官以2對1多數判李上訴得直，案件發還重審，陪審團於2012年6月以6比1大比數判李無罪。



李於2015年透過律師，就其被錯誤監禁，引用《人權法》和特惠補償金計劃申請賠償，但答辯人於去年10月拒絕其申請。就特惠補償金計劃的申請，答辯人認為，李未能顯示自己被監禁是出於警方、其他政府機構、法官的嚴重失職，或出於與其他特殊情況。



李對於答辯人拒絕給予他《人權法》下的賠償不提出爭議，但認為答辯人不給予他特惠補償金是犯了法律上的錯誤和不合理。李認為，上訴庭當年判他上訴得直，是基於第一次審訊的高院𠩤訟庭法官麥健濤(已歿)在指引陪審團時「漏招」，未有給予陪審團必須的指引，即李是否真誠和錯誤相信女事主自願與他性交，這屬於嚴重失職。此外，李又質疑答辯人未有正確地詮釋相關的政策文件。