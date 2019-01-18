泥頭車司機倒廢料遭活埋亡　遺管人索償土拓署等8人

將軍澳堆填區旁的填料庫3年前發出罕見致命工業意外，一名泥頭車司機在傾倒建築廢料期間慘遭車上的泥石活埋，送院後證實不治。死者的遺產管理人昨(17日)就事件入稟高等法院，控告土木工程拓展署、死者僱主和多間公司等8名被告疏忽引致該宗意外，向8名被告民事索償。



原告是死者鄧世銓(58歲)的遺產管理人駱志鋒，8名被告依次是周錦才、快利建築(香港)有限公司、李玉德經營的致同鐵器燒焊工程、金門建築有限公司、中港建築物流聯營、俊和建築工程有限公司、傑浩工程有限公司、由律政司司長代表的土木工程拓展署總監。



入稟狀指稱，死者在首被告和次被告的指示下，於2016年1月22日駕駛泥頭車，由將軍澳一個地盤運送建築廢料到涉案填料庫傾倒。閉路電視紀錄顯示，該輛泥頭車在當日早上8時45分已進入該填料庫。同日早上9時59分，死者被發現時，已經活埋在該輛泥頭車後方的泥石之中。死者被送往將軍澳醫院前已經傷重死亡，並於同日早上10月26日由醫生證實死亡。原告指稱意外是8名被告疏忽所致，因此向8名被告索償。