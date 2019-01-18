容車長行14小時特別更　議員轟工時係第三世界水平

去年2月大埔公路發生九巴翻側致命車禍，香港專營巴士服務獨立檢討委員會早前完成研究報告，並向政府提出45項建議。立法會交通事務委員會今(18日)開會討論有關報告，其間議員郭家麒質問運輸及房屋局局長陳帆是否知道歐盟車長工時規定，陳默不作答並指示運輸署副署長李萃珍回應，惟李亦未有正確回答，僅稱「歐盟係低少少」，被郭炮轟：「睇吓你哋咩水平？我哋工時係第三世界水平！」



現時政府仍容許巴士車長行14小時的特別更，遭質疑車長休息時間不足。委員會副主席譚文豪稱香港車長工時不夠科學，指署方就車長工時指引只有1頁紙，相反民航處對機師的工時指引有64頁紙，要求當局訂明理想工時。另一議員陸頌雄則認為車長人手不足衍生出特別更問題，歸根究底仍因工資偏低，促當局要求巴士公司改善薪酬待遇。



多名議員引述早前愉景灣有內地大媽襲擊車長一事，議員鄺俊宇指2015年至去年7月共有188宗襲擊車長個案，僅75宗被檢控及成功定罪，無一宗需坐監，批評執法落後。陳帆回應指會就侮辱及襲擊車長問題加強公眾宣傳，並研究在車廂安裝錄音攝錄機及加強檢控。至於工時方面，陳指新指引今年會實施，待實施後會再作檢討。



運輸署署長陳美寶則稱報告45個建議中有31項已推展或正推展，6項仍在計劃中，其餘8項則需要仔細研究，部分建議需要修例，包括立法訂明車長工時和休息時間，以及為對車長恐嚇和辱罵成分的言論定罪等。正推展的31項建議中有10項料於今年內推展。