趙克志要求深化掃黑除惡行動　嚴打新型毒品

全國公安廳局長會議周四（17日）在北京召開，國務委員、公安部部長趙克志在會上除了充分肯定去年公安工作取得的成績，又深入分析了今年公安工作面臨的形勢，要求落實維護國家政治安全和社會穩定的各項措施，包括掃黑除惡和打擊新型毒品。



趙克志要求，要以深化掃黑除惡專項鬥爭為首，尤其針對突出的治安問題，例如涉黑涉惡、涉槍涉爆、電信網絡詐騙、非法集資、網絡傳銷、侵犯公民個人資訊、套路貸、盜搶騙、食藥環和新型毒品等罪案，堅決主動嚴打，以全力保障民眾生命財產安全。



他表示，要以查隱患防事故保安全為重點，堅決做好公共安全治理。嚴格落實對槍枝彈藥、危爆物品、管制器具、散裝汽油等的安全監管責任和制度，會同有關部門嚴格落實寄遞物流行業「三個100%」制度，積極探索安全管理新舉措，做好關鍵資訊基礎設施安全防護，深入開展道路交通秩序和安全隱患集中整治行動，全面加強鐵路、港口航空、民航安全防範管理，最大限度防止發生特大公共安全事故，全面落實重要目標和人員密集場所的安全防範措施，打好社會防控整體仗。



另趙克志提到，要以防範抵禦「顏色革命」為重點，嚴密防範、堅決打擊境內外敵對勢力各種滲透顛覆破壞活動，深化反恐怖反分裂鬥爭，捍衞國家政治安全、共產黨領導和社會主義制度，並要準確把握政策法律界限，紥實做好各項維穩工作。