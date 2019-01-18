$200利誘女童「返屋企玩遊戲」　油站職員候懲

西環一名8歲小學女生去年12月在學校附近被一名陌生男子尾隨跟蹤，期間陌生男子更試圖用200港元利誘她「返屋企玩」，令她受驚，事件引起校方和家長關注，警方經調查後在柴灣拘捕一名懷疑涉案的油站男職員。22歲被告沈天韋今(18日)在東區法院承認一項遊蕩導致他人擔心罪，須還押至本月31日等候多份報告判刑。控方透露，被告在2016年有一項同類案底。



控罪指，被告於去年12月5日，在西營盤德輔道西均益大廈內遊蕩，導致女童X合理地擔心自己的安全或利益。案情指，被告尾隨女童進入涉案大廈走廊後，曾兩度自瀆，其後再見到女童出現時，涉以200港元利誘女童，聲稱帶她「返屋企玩遊戲」，女童大驚回家告知家人，家人遂報警，警方翻查閉路電視紀錄後拘捕被告，警誡下他表示：「我冇搞佢，只係叫佢打飛機。」



辯方今求情指，被告來自單親家庭，中三輟學後便工作幫補家計，曾任職油站，月入約1.5萬港元，並將全數收入交予母親作家用。辯方指，被告對女童及其家人感到歉疚，稱無意對女童造成傷害，惟裁判官聞言反駁指，被告的行為已對女童的心理構成傷害。