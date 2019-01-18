豬年賀歲馬初三開鑼　$10三T一注獨中贏1800萬

金豬賀歲，新春財運來，豬年賀歲馬將於大年初三(2月7日)在沙田馬場開鑼，估計10港元一注獨中三T，彩金可高達1800萬港元，再加上年初五的六合彩新春金多寶攪珠，頭獎基金估計可達1億港元，賽馬會新春期間派近1.2億港元彩金。賽馬會預料，賀歲馬吸引約9萬人次入場，投注額將達17億港元，玄學大師亦分享新春開運祕笈，希望新春個個行大運。



馬會新春期間發放合共1.2億港元，《農曆新年賽馬日》將動用三T儲備，估計10港元一注獨中三T正奬的彩金可高達1800萬港元，而當天四重彩及四連環合併彩池亦將動用多寶儲備，於第7場及第11場各注入100萬港元多寶。



香港賽馬會行政總裁應家柏稱，去年狗年賀歲馬有17.4億港元投注額，創史上第二高，他對豬年的投注額及入場人次感到樂觀，預計當天有8.5萬至9萬入場人次，要視乎天氣，投注額則料約17億港元，與去年相若。



玄學大師李丞責分享豬年開運秘笈，及賀歲馬的致勝攻略，他表示初三八字「木」旺，可以「金」取「木」為財，所以當日的幸運數字是7、2、6、1。顏色方面，入場入士可以穿屬「金」的金色，銀色或白色以增強運氣，而今年全年旺「水」及「金」，財位則在西方。