藍隧電子收費引私隱問題　運房局認個人資料留30日

運輸及房屋局斥資3.3億港元，計劃在2021年落成的「將軍澳—藍田隧道」設置「不停車繳費系統」，以無線射頻識別技術，讀取車上標籤收取3港元隧道費。立法會交通事務委員會今日(18日)討論有關事項，運房局副局長蘇偉文指，下一條預計在將軍澳隧道實行不停車收費，又承認索取的個人資料會保留30日，但強調未有多取個人資料，亦會嚴格遵守私隱條例。



立法會議員楊岳橋質疑當局把電子收費外判予承辦商營運，擔心承辦商亦會接觸到個人資料，增加私隱洩露風險。另一議員葛珮帆亦要求當局澄清承辦商的角色，及解釋私隱問題。另有議員質疑造價360億港元的中環灣仔繞道不收費，為何將藍隧道要收費。



蘇偉文重申，承辦商在無特別授權情況下，不會獲得個人資料，系統會不會拍到司機的樣貌，駕駛者使用時若有爭議，亦可透過手機App及網上查閱。他續稱，有關標籤料於明年第3季起派發，首張不收費，預計每張壽命約10年，自然損壞亦可獲免費更換，若是人為損壞則要付費購物，每張約2美元(約15.69港元)。



蘇解釋，由於現時將軍澳隧道需收取3港元隧道費，若將藍隧道不收費，會引起車輛湧入將藍隧道等問題，故在交通管理角度下，需收取隧道費。他又指，希望於2023至24年起全面應用新的電子支付系統下，屆時收費員可能面臨失去工作，現已推出培訓計劃，幫助收費員晉升是工資較高的交通督導員。