水署疑私相授受　無招標直批逾億工程予潘樂陶公司

水務署3年前起為牛潭尾濾水廠及大埔濾水廠加設氯氣生產設施，涉及逾億港元的三項工程合約，在無公開招標情況下，直接批予由律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶擔任執行董事的安樂工程有限公司負責。水務署在考慮引入氯氣機前，聯同安樂工程代表組織考察團出國，部分費用亦是由安樂支付。水務署解釋相關工程合乎程序。有立法會議員批評水務署有私相授受之嫌，促請署方交代及徹查事件。



水務署於2016年6月為牛潭尾濾水廠引進自行生產氯氣先導計劃，為該廠安裝一部每天產氯氣量可達500公斤的現場氯氣生產機組，該機組連安裝費用約為2000萬港元，惟在無公開招標下交安樂工程「承包」。



水務署解釋，設有一份機電工程定期合約，為各水務設施的機電設備提供保養和維修服務，以及進行小規模新機電設施安裝工程。當年機電工程合約期由2015年至2018年，為期3年，承辦商為安樂工程。由於在牛潭尾濾水廠安裝的現場氯氣生產機，屬小規模機電設施安裝工程，工程費用由基本工程儲備基金支付，故工程合乎政府採購程序。



大埔濾水廠於2017年開始安裝4部氯氣機，同期水務署再決定在牛潭尾濾水廠加裝多1部氯氣機，工程費用分別為8800萬港元和2500萬港元，兩項工程也是在無公開招標下，批由中國建築和安樂工程聯營承建。



署方解釋，大埔濾水廠加建工程屬於加建第二期濾水設施的工程合約當中，該工程合約透過公開招標由中國建築和安樂工程聯營於2013年投得，署方在承建商購買和安裝液態氯消毒設施前，向承建商發出工程變更定單，把它更改為現場氯氣生產設施。



立法會議員黃碧雲質疑水務署做法，認爲一項簡單的大廈維修工程，超過20萬港元以上的合約，也需有5份標書，爲何高達2000萬的工程合約僅輕易納入定期合約，由定期合約承建商直接承繼，要求水務署向公眾交代。