巴士車長涉姦11歲親女　事主內褲陰道沾被告DNA

現年42歲巴士車長，被指在2015至2017年期間，多次在家性侵犯當時11至13歲的親生女兒。他現面對5項非禮及2項強姦罪，案件今天(18日)在高院原訟庭開審。



據控辯雙方同意之案情，本案被告為香港居民，2003年中在中國大陸結婚，其妻在同年12月誕下本案女事主X。2009年X與母親持單程證來港與被告團聚。案發的2015至2017年期間，X與被告、母親、弟弟、祖母及姑姐，一家六口居於粉嶺一公屋單位。



控方在開案陳詞表示，本案是在2017年10月14日被揭發。當日晚上X母下班回家，發現睡房內有一團廁紙。X見狀便立刻把廁紙拿走，放入垃圾袋並拿出屋外丟棄。母親感到奇怪，便問X發生何事。因當時屋內有人，起初X拒絕回答，直至母親用鄉下話再問，X才回答說被父侵犯，又表示因為父親說過，說出來他便會跳樓，所以她不敢說。



X母聽到女兒這樣說後，便立刻帶女兒往警署報警。至15日凌晨警員跟X母回家調查，適逢被告返夜班後回家，便當場拘捕被告。期間被告表現激動，警員須動用手銬將他制服。被告回復冷靜後接受警誡，他在警誡下否認強姦。不過其後基因鑑證則發現，X的內褲和陰道內，都沾有被告的DNA。



X在10月16日在警署錄取口供，表示在14日下午，被告叫她入房，說要給她錢，然後便脫掉她的褲子後和她性交。她表示不想被告這樣做，但因被告說會跳樓，所以她沒有拒絕。另外X亦指被告自2015年起，便多次摸她的胸部和下體，和用陽具在她下體外摩擦，更有一次進入她體內。而被告在2016年起，會在完事後給她錢。她曾質問被告為何「唔搞阿媽搞我」，被告就回答說「唔得呀」。她形容被告的行為「變態、乞人憎」，但她就不敢反抗。X將於下周一(21日)到庭作供，下午控方會傳召鑑證人員等作供。