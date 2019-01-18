長者綜援風波歷時12天　政府終認衰補鑊

收緊長者綜援風波歷時12天，政府終於「認衰」承認落實執行工作大有改善空間，並提出多項「補鑊」措施，包括設立「就業支援補助金」，向受影響的60歲至64歲綜援申請者，提供1060元津貼，下月1日生效。收緊長者綜援風波的來龍去脈及時序，一貼睇晒。



1月7日●政府宣布下月收緊長者綜援申請門檻，由60歲上調至65歲，社福界炮轟孤寒長者

1月8日●林鄭死撐改動為非慳錢，非不近人情

1月10日●各黨派促林鄭撤回新安排，林鄭拒絕並發表「議員批准論」，各黨派炮轟林鄭「老屈」

1月11日●泛民拉攏建制派合作撤回新安排，否則聯手反對下月財政預算案

1月12日●政府小修小補，容許60歲至64歲綜援申請人較寬鬆就業審查計劃，各黨派拒收貨，行會成員黃國健促「先擱置，重新諮詢」

1月14日●社區組織協會擬聯同將近六旬長者申請法援，就收緊長者綜援提出司法覆核

1月15日●勞福局局長羅致光死撐撤回長者綜援新安排「接近不可能」，「60歲中年論」惹爭議

1月16日●建制兩大黨代表狠批政府，民建聯梁志祥狠批新安排「離地」，經民聯梁美芬警告勿將建制派支持當作理所當然

1月17日●林鄭與建制派各板塊會面提出補鑊新方案，向60歲至64歲長期搵工長者提供津貼

1月18日●林鄭補鑊向受影響的60歲至64歲綜援申請者，提供1060元津貼