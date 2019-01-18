涉套丁霸地　方國珊稱只負責簽署因有份分利潤

西貢區議員方國珊被指套丁霸村地，遭原地主的後人民事控告，要求取回土地及索償600萬港元案，方國珊續接受原告律師盤問。律師指，根據方的公司「田宅行」與原業主何女士簽署的協議，公司與找來聲稱擁有涉案土地的「丁(原居民)」的所有協議及向政府作的申請均與何無關，但方不同意並指何才是始作俑者，該些丁亦是何所介紹。



不過法官即表示：「你意思是何指使你哋簽(與丁的協議)？有時啲嘢唔好去咁盡，好似將你的責任洗得一乾二淨，咁樣好難令人接受。」方即解釋至少該些丁是何介紹，她亦有收取佣金。



原告律師指出該些丁收取的「丁權費」亦是田宅行或方支付，且是該公司與丁簽協議。不過方解釋雖然是他們簽署，但只是作為何的全權代理人，因為是何要求他們跟進使何將來可取回兩間屋。方又一度拒答是否其公司向丁付錢，遭法官即時指斥：「唔係話你唔鍾意答就可拒答。」最終方亦承認由其公司付錢。



原告方指出，方國珊稱是作為何的全權代理人與丁簽文件是一派胡言，方否認並指當時何仍未選定涉案地段分成9份後要哪兩份建屋，所以方認為她當時仍代表何與丁簽文件。原告方又指與丁簽署的文件均是方簽署，故是她處理與丁的協議，方則否認並指所有文件是她同事預備，她只是負責簽署，因為她將來有份分到利潤，所以同事叫她作為公司代表在文件簽署。