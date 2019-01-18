新聞拆局︰議員批准論火上加油　建制震怒迫林鄭讓步

港府收緊申領長者綜援門檻爭議持續超過10天終於落幕，特首林鄭月娥公布補鑊新方案，補貼差額予受影響的60歲至64歲的綜援申請者，今次爭議迅速發酵，底因是林鄭發表「議員批准論」，「被老屈」的建制派對此震怒，炮轟政府霸王硬上弓、「陰濕兼涼薄」，紛紛作出警告及開列條件。



最致命是建制派勞工議題龍頭工聯會亦「冇面畀」反政府，其中行政會議成員黃國健罕有地公開發炮，並力促政府「先擱置，後重新諮詢」；在議會手握13票的民建聯，更於社交網站製作事件簿圖表，將該黨於過去兩年時間最少5次透過去信政府、議會口頭質詢等方式，表達該黨一直反對提高長者綜援合資格年齡安排，標誌該黨決心要推倒這個背逆民意的安排。



另一個眾所周知的原因，促使建制派「企硬」要求政府擱置收緊長者綜援門檻，與今明兩年兩場大型選舉的地區龐大壓力有關，因為所屬政黨的立法會議員若然給予支持者「小罵大幫忙」及「高高舉起、輕輕放下」的印象，選舉期間勢必被「翻舊帳」，觸發他們化被動為主動，搶佔拆解事件的主動權及話語權。



另一邊廂，民主派一如既往推波助瀾反對政府向長者「開刀」，並趁機推動檢討千瘡百孔的綜援制度，而事有巧合，昨日(17日)由社福界議員邵家臻提出檢討綜援安排的無約束力議案，更是政府認衰跪低的最後一根稻草，跨黨派超過50名議員投票支持撤回長者綜援新安排，這是在爭議曝光以來，身在議會的代議士最清晰一次立場表達。



值得留意的是，是次表態投下支持票包括來自地區直選的3名行會成員，即工聯會黃國健、民建聯張國鈞及新民黨葉劉淑儀，站在民意一邊公然與政府「唱對台」。



至於為何建制派與泛民最終分道揚鑣，未有「大合唱」迫使林鄭政府讓步，有知情人士指關鍵是有泛民議員拉攏建制聯手，以反對下月發表財政預算案為籌碼，而在建制派正副班長廖長江及陳克勤研判聯手的政治後遺症後，終決定回絕泛民，並由建制派各板塊派出代表自行與政府「又傾又砌」，就在議會內外群情洶湧下，林鄭政府終要「跪低」，提出補鑊新方案補貼受影響長者的差額，希望事件真正告一段落，以修補與建制派的裂痕。