業界代表邵家輝缺席小販攤位公聽會　團體失望

立法會食物安全及環境衞生事務委員會原定今早(18日)召開公聽會，聽取公眾和團體對重新編配空置小販攤位建議安排，但由於人數不足而流會。有團體代表在會後表示對流會感到非常可惜，亦指委員會副主席邵家輝代表業界，對他缺席會議感到失望。



邵家輝其後解釋，指今早要出席與業界的早餐會，本來預計於會議期間趕回立法會。他又指，公聽會並非恒常會議，而在得悉公聽會日期時，已安排早餐會日期，因此本來亦沒有報名出席會議。



委員會共有30名委員，而會議法定人數為10人，但在流會一刻只有8人出席。除邵家輝外，建制派亦有15人缺席，當中民建聯7人全數不在席。委員之一的民建聯何俊賢回應查詢時，指今早與業界在廣東省開會，因此早已沒有報名參與會議，但會繼續跟進相關工作。工聯會何啟明則表示，今早出席區議會的活動，原定打算出席過後趕回立法會開會，對流會表示抱歉，未來會在出席活動時與團體致歉。



至於泛民方面則有7人缺席，其中民主派區諾軒表示，當時與政府當局會面，因此未能出席，對此深表歉意。