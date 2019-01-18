公院爆煲料農曆年後更嚴峻　前線特別酬金獲加10%

流感高峰未「見頂」，公立醫院日日「爆煲」，激起前線怒火。護士協會擬於後天(20日)集會，向大眾申訴前線醫護「做到死」。醫管局急忙「撲火」，今日(18日)大會通過1月28日起，一次性上調前線的特別酬金計劃的津貼金額10%，以鼓勵更多不同職系的同事，包括醫生、護士、專職醫療人員、文職人員及支援人員參與，在冬季服務高峰期期間提供額外的人力資源。



醫管局今午發稿公布新安排。醫管局總行政經理(聯網運作)張子峯表示，踏入1月份，公立醫院面對龐大的服務需求，急症室近期求診病人人數持續高於6000人次，每日經急症室入住內科病房的人數亦經常超過1000人，各公立醫院已加開超過1700張病床應付服務需要。他預計服務壓力在農曆新年假期後將會進一步上升，情況會更嚴峻，故推出上述措施。



調整特別酬金計劃的津貼金額為期12星期，醫管局會持續監察公立醫院服務的使用情況，以確定是否需要延續有關安排。張又指，希望再次向所有前線醫護人員致以衷心謝意，感謝他們緊守崗位，盡心盡力照顧病人。



立法會衞生服務界議員李國麟認為，提升特別酬金金額未必能吸引護士「做多更」，強調特別酬金申請困難，如原本20人的病房，加床位至25人，在申請特別酬金時，若只有21至24人仍會視為不爆滿，但在護士角度，卻是超出20人負荷，認為醫管局是次屬象徵性回應，無助解決問題。