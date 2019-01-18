被指利用被告家人戶口轉錢　卓悅主席斥說法荒謬

化妝品連鎖店卓悅的人事部前女主管於在職7年間，涉嫌利用職權詐騙卓悅逾4000萬港元案，卓悅控股主席葉俊亨繼續作供，接受代表首被告喬美齡的大律師盤問。辯方指出，葉俊亨有打賞員工的習慣，有時葉會自掏腰包墊支賞金給員工，葉原先提議將賞金計入公司的薪金支出，款項從公司戶口轉帳到喬的個人戶口後，喬便從戶口提款向葉退款，不過喬是破產人士，葉改為建議喬利用她兒子及丈夫的戶口進行退款。葉聽罷即批評辯方說法荒謬和混帳，說「我點解要將問題咁複雜化呢？」



代表喬的大律師指出，自2004年6月起，即喬加入卓悅後約1個月，葉俊亨便提議向員工給予一些打賞錢，以回饋在店舖工作有表現的前線員工，打賞錢則作為薪金一部分給予員工。葉表示：「我印象中就無，請佢哋出去食飯就有」，他指他不會單獨給予特定員工打賞，反而會直接走到店舖跟員工「玩遊戲」，若達成某些目標，整間店舖的員工可獲得共2、3000港元的賞金。但葉強調，賞金銀碼不大，有時他比較心急，可能直接以現金派賞金，但錢是他以個人名義支付。



大律師續指，葉墊支賞金後，喬曾問葉取戶口號碼以便退款，但葉嫌太麻煩，反建議先從公司戶口轉帳到喬的戶口，喬提款後再向他退款，但喬坦言自己是破產人士，實難以配合。葉聽罷說：「完全荒謬，未聽過！」



大律師續指，葉因此建議喬透過家人的戶口進行退款，喬本來也懷疑可否這樣做，但葉說「我係老闆，我話得就得，你唔信我仲可以信邊個？」，葉一概不同意。



大律師根據銀行記錄，指2004年7月31日有一筆1.4萬港元，由卓悅戶口轉到第三被告夏偉成的戶口，這引證了辯方說法。葉對此反駁，指當時喬才入職一個多月，他根本不認識喬亦不會這樣做；另外萬多元對他而言不是大數目，「我要萬幾蚊嚟做乜？我每日同同事出去食飯都唔止呢個數！要令人信服至得㗎！」



大律師又指，除了前線員工，葉亦曾提議用上述方式向多名在辦公室工作的老臣子給予打賞，葉駁斥：「混帳！我點解要將問題咁複雜化呢？」